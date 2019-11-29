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  3. Türkiye yeniden Uluslararası Denizcilik Örgütü konsey üyeliğine seçildi

Türkiye yeniden Uluslararası Denizcilik Örgütü konsey üyeliğine seçildi

Türkiye yeniden Uluslararası Denizcilik Örgütü konsey üyeliğine seçildi

Türkiye'nin, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) konsey üyeliğine yeniden seçildiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, IMO konsey üyeliği seçimlerinin İngiltere'nin başkenti Londra'da yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, IMO 31. Genel Kurul toplantısı çerçevesinde Türkiye'nin konsey üyeliğine yeniden seçildiği kaydedildi.

Türkiye'nin, ilk kez aday olduğu 1999'dan itibaren iki yılda bir yapılan bütün konsey seçimlerinde üyeliğe seçildiğinin anımsatıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"29 Kasım'da gerçekleştirilen seçimlerde de müspet bir netice alınması, Birleşmiş Milletler'in deniz emniyeti, güvenliği ve deniz çevresinin korunması gibi teknik denizcilik konularındaki uzmanlık kuruluşu olan IMO'nun yürütme organı olan konseydeki güçlü konumumuzu pekiştirmiştir. Ülkemiz, IMO Konsey üyeliği çerçevesinde, denizcilik alanında sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri ile bilgi ve tecrübesi sayesinde IMO çalışmalarına ve bağlı olduğu IMO hedeflerinin ilerletilmesine yönelik somut katkılarda bulunmaya devam edecektir."  (AA)


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