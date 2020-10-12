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12 Ekim 2020 Pazartesi 11:48 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığı: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucu dost Tacik halkı için hayırlı olsun

Dışişleri Bakanlığı: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucu dost Tacik halkı için hayırlı olsun

Dışişleri Bakanlığı, "Tacikistan Cumhuriyeti'nde 11 Ekim 2020 tarihinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucunun dost Tacik halkı için hayırlı olmasını temenni ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Tacikistan Cumhuriyeti’nde 11 Ekim 2020 tarihinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimleri için açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Tacikistan Cumhuriyeti’nde 11 Ekim 2020 tarihinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucunun dost Tacik halkı için hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

Seçimlerin huzur ve sükûnet ortamı içinde başarıyla tamamlanmasından memnuniyet duyuyoruz.

Türkiye ile Tacikistan arasındaki ilişkileri tüm alanlarda ortak çabalarımızla önümüzdeki dönemde daha da geliştireceğimize inanıyoruz.

<p>Editör: <a href='mailto:duygu.gecu@turkmedya.com.tr'>duygu.gecu@turkmedya.com.tr</a> / <a hr

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