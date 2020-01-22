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  3. Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'daki saldırıyı şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'daki saldırıyı şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'daki saldırıyı şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığınca, Burkina Faso'daki terör saldırısı şiddetle kınanarak, bu ülke halkı ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Bakanlıktan, ülkenin kuzey merkez bölgesinde düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Sanmatenga vilayetinde bir köyün pazar yerine yapılan terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasından duyulan üzüntünün dile getirildiği açıklamada, "Bu terör eylemini şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Burkina Faso halkı ve hükümetine taziye mesajının iletildiği açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi.

Sanmatenga vilayetinde dün iki köye kimliği belirsiz silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda 36 kişinin yaşamını yitirmişti.

AA


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