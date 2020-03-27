Dışişleri Bakanlığı: 8 farklı ülkede 50 vatandaşımızı kaybettik

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran basın toplantısı düzenledi. Kıran, yurt dışı misyonları ile ilgili bilgilendirmede bulunurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm hükümet yetkililerine teşekkür etti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, bugüne kadar 8 ülkede 50 Türk vatandaşının Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Çalışmaların zorluğuna dikkat çeken Kıran, 246 misyonun vatandaşlar için harekete geçirildiğini söyledi.

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