Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kıran: AB, jeopolitik kar-zarar hesabı yapmalıdır

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından video konferans yoluyla düzenlenen "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Hakkaniyet ve İşbirliği Vizyonu" başlıklı "Uluslararası Doğu Akdeniz Konferansı"nda, "AB, jeopolitik bir kar-zarar hesabı yapmalıdır." açıklamasında bulundu.

AA'da yer alan haberde stratejik ve jeopolitik öneme sahip bu bölgede çok uzun zamandır Suriye krizi ve Kıbrıs meselesi gibi istikrarsızlık ve çatışmaların olduğunu söyleyen Kıran şunları söyledi:

"TÜRKİYE, DOĞU AKDENİZ'İ İŞ BİRLİĞİ BÖLGESİ OLARAK GÖRMEK İSTİYOR"

"Bütün bu sorunlara rağmen, Türkiye, Doğu Akdeniz'i iş birliği bölgesi olarak görmek istiyor. Bu da Akdeniz'e kıyısı olan bütün ülkelerin faydasına olacaktır."

Sevilla Haritası'yla ilgili, bu yaklaşımın hakkaniyete dayalı bir deniz bölgesi sınırlandırmanı mümkün kılmadığını söyleyen Kıran, Türkiye'nin beklentisinin, ABD ve AB'nin bu haritayı dikkate almaması gerektiğini söyledi.

"AB, JEOPOLİTİK KAR-ZARAR HESABI YAPMALIDIR"

AB ile Türkiye arasındaki iş birliğinin bölge için elzem olduğunun altını çizen Kıran, Türkiye ve Birliğin, bu iş birliğiyle güvenlik, istikrar ve bölgenin refahına katkıda bulunabileceğini kaydetti.

Kıran, "AB, jeopolitik bir kar-zarar hesabı yapmalıdır. Brüksel'de önümüzdeki hafta bir toplantı yapılacak. Pozitif diyaloğun yolunun açılmasını umuyoruz." diye konuştu.

"MISIR İLE GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ"

Mısır ile Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) belirlemek, Türkiye'nin bölgedeki stratejisinin bir parçası mıdır?" sorusu üzerine Kıran sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bununla ilgili konsültasyonlar oldu. Mısır ile de toplantılar yapıldı. Biz Mısır ile de görüşmeye hazırız. Deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ya da MEB anlaşmalarının yapılması konusuna açığız. Burada, bu burum Mısır'ın sergileyeceği iradeye bağlıdır."