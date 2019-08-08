Çavuşoğlu'ndan son dakika 'Barış Koridoru' açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11.Büyükelçiler Konferansı kapsamında basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu konuşmasında dün ABD ile uzlaşılan 'güvenli bölge' konusuyla ilgili olarak net mesajlar verdi.

"OYALAMA SÜRECİNE GİRMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Çavuşoğlu "Bu çalışmanın Münbiç yol haritasına dönüşmesine, oyalama sürecine girmesine müsaade etmeyeceğiz." dedi.

İşte Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;

"Suriye'de güvenli bölge ile alakalı dünkü mutabakatı çok iyi bir başlangıç olarak nitelendirebiliriz. Bu çalışmanın Münbiç yol haritasına dönüşmesine, oyalama sürecine girmesine müsaade etmeyeceğiz.

Bundan sonra atılacak adımlar ve detayları ile ilgili Müşterek Harekat Merkezi’nin oluşturulması önemlidir. Diğer detaylar konusunda ABD ile beraber karar verilecektir.

"BAZI AYDIN GEÇİNENLER..."

Bazı aydın geçinenler Türkiye'nin Asya'ya döndüğünü, Batı'yı ihmal ettiğini söylüyorlar. Bu çok yanlış."