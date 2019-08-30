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  3. Bakan Çavuşoğlu'ndan F-35 açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan F-35 açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan F-35 açıklaması

Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide ile gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz F-35 programının parçasıyız. ABD'den F-35 almak istiyoruz, alamazsak farklı alternatiflere bakarız." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç Dışişleri Bakanı Soreide ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Suriye'de yaşanan gelişmeleri değerlendiren Çavuşoğlu, Türk ordusunun siyasi çözümün ardından Suriye'den çıkacağını ancak rejimin siyasi çözüme inanmadığını vurguladı.

Oslo'da konuşan Çavuşoğlu, İdlib'deki saldırıların Avrupa'ya yeni bir göç dalgası başlatabileceğinin de altını çizdi. Çavuşoğlu ayrıca, Rusya'nın rejim güçlerinin TSK gözlem noktalarına saldırmayacağı yönünde güvence verdiğini söyledi.

Çavuşoğlu'nun gündemindeki konularda biri de Cebelitarık'ta bir süre alıkonulduktan sonra serbest bırakılan ve Türkiye'ye geleceği iddia edilen Adrian Darya isimli tankerdi. Çavuşoğlu, tankerin Türkiye'ye geleceği iddialarını yalanlayarak Adriyan Darya'nın Lübnan'a doğru gittiğini açıkladı.

Çavuşoğlu, "ABD'den F-35 almak istiyoruz, alamazsak farklı alternatiflere bakarız. Biz hiçbir zaman Rusya'dan uçak alacağız demedik, biz F-35 programının parçasıyız" dedi. 

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