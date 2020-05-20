Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7973
  • 7,4316
  • 380.298
  • 101983
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Çocuk maskesi Türkiye'de üretilecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Çocuk maskesi Türkiye'de üretilecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Çocuk maskesi Türkiye'de üretilecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “UNICEF ile onların talebi üzerine tüm dünyadaki çocukların ihtiyacını karşılamak için maske ve benzeri bazı ürünlerin Türkiye'de üretilmesi konusunda mutabakata vardık” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu canlı yayında küresel salgınla ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, “UNICEF ile onların talebi üzerine tüm dünyadaki çocukların ihtiyacını karşılamak için maske ve benzeri bazı ürünlerin Türkiye’de üretilmesi konusunda mutabakata vardık. Bu önümüzdeki yıllara sarih bir proje. Bu ürünün taşımasını da Türk Hava Yolları Kargo yapacak. Bu şunu gösteriyor. Türkiye bu anlamda işte kimyasal vesaire bazı ilaçlara ihtiyaç duyabilir. Onları alır, satın alır, getirir ama esas tıbbi malzeme ve diğer konularda güvenli bir kaynak ülke haline geldi. Bu ekonomimizin geleceği bakımından önemlidir” ifadelerini kullandı. Bu arada Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, başta turizm olmak üzere Kovid-19 sürecinde normalleşme, AB ve bölgesel konular ele alındı. 


Mahmud Abbas: ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalardan çekiliyoruz
Bakan Albayrak'tan gençlere çağrı: 'İster lisede ister üniversitede'
Sokağa çıkma yasağı sona erdi
Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincisi belli oldu!
Reklam
Kato Dağı'ndaki güvenlik güçlerinden '19 Mayıs' mesajı

Kato Dağı'ndaki güvenlik güçlerinden '19 Mayıs' mesajı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kolombiya'da tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi

Berdan Mardini memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu