Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Çocuk maskesi Türkiye'de üretilecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu canlı yayında küresel salgınla ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, “UNICEF ile onların talebi üzerine tüm dünyadaki çocukların ihtiyacını karşılamak için maske ve benzeri bazı ürünlerin Türkiye’de üretilmesi konusunda mutabakata vardık. Bu önümüzdeki yıllara sarih bir proje. Bu ürünün taşımasını da Türk Hava Yolları Kargo yapacak. Bu şunu gösteriyor. Türkiye bu anlamda işte kimyasal vesaire bazı ilaçlara ihtiyaç duyabilir. Onları alır, satın alır, getirir ama esas tıbbi malzeme ve diğer konularda güvenli bir kaynak ülke haline geldi. Bu ekonomimizin geleceği bakımından önemlidir” ifadelerini kullandı. Bu arada Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, başta turizm olmak üzere Kovid-19 sürecinde normalleşme, AB ve bölgesel konular ele alındı.