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  3. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan, Erbil'deki saldırıya ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan, Erbil'deki saldırıya ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan, Erbil'deki saldırıya ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Erbil'deki saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Çavuşoğlu, Erbil'deki saldırıyla ilgili Bağdat ve Erbil ile temas halinde olduklarını gerekirse heyet gönderileceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli bir arkadaşımız bir lokantada yemeğini yerken edindiğimiz bilgiye göre 3 kişi tarafından saldırıya uğruyor. Çalışma arkadaşımız şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Saldırganlar yine yan masada Iraklı 2 kişiye daha saldırıyorlar birisi vefat ediyor diğeri de ağır şekilde yaralı. Hem Bağdat ile hem Erbil ile temas halindeyiz. Saldırganların yakalanması için temaslarımızı sürdürüyoruz'' dedi.

 

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