Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan, Erbil'deki saldırıya ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli bir arkadaşımız bir lokantada yemeğini yerken edindiğimiz bilgiye göre 3 kişi tarafından saldırıya uğruyor. Çalışma arkadaşımız şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Saldırganlar yine yan masada Iraklı 2 kişiye daha saldırıyorlar birisi vefat ediyor diğeri de ağır şekilde yaralı. Hem Bağdat ile hem Erbil ile temas halindeyiz. Saldırganların yakalanması için temaslarımızı sürdürüyoruz'' dedi.