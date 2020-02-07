Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya ile süreci yeniden değerlendiriyoruz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İdlib'deki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Rusya ile süreci yeniden değerlendiriyoruz. Durum vehametini koruyor, "Rusya'dan yarın bir heyet Türkiye'ye geliyor" dedi."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutunda ortak basın toplantısı düzenliyor.
Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar:
İdlib'deki durum vehametini koruyor. Ayrıca rejim bizim askerlerimize de saldırdı 8 şehidimiz oldu. Karşılığını kat kat fazlasıyla verdik. Bu konuda Rusya'ya da tavrımızı ilettik.
Rejimin saldırganlığı attı. Rejimin garantörü olan Rusya'yla görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan 2 gün önce sayın Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede heyetlerin bir araya gelmesi kararı çıktı.
Rusya'dan yarın bir heyet Türkiye'ye geliyor. İhtiyaç olursa liderler düzeyinde de görüşülecek.