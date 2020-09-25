Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Pelosi'ye tepki: İbretlik cehaletiyle ABD demokrasisi adına kaygı verici

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye sözleri nedeniyle tepki gösterdi.

"TÜRK MİLLETİNİN İRADESİNE SAYGI DUYMAYI ÖĞRENECEKSİNİZ"

Nancy Pelosi'nin ABD'nin Temsilciler Başkanlığı'na kadar yükselmesinin esas Amerikan demokrasisi adına kaygı verici olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, şu sözleri kaydetti:



"İbretlik cehaletiyle Pelosi'nin ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığına kadar yükselmesi esas Amerikan demokrasisi adına kaygı vericidir. Türk Milletinin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz"

