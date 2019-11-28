Macron'a sert yanıt! 'O zaten terör hamisi'

Çavuşoğlu, ayrıca, "Barış Pınarı Harekatı'yla gerekli şeyleri söyledik, söylediği sözün bende karşılığı yok. Barış Pınarı Harekatı ile hayal kırıklığı yaşadı. O hayal kırıklığıyla ne dediğini bilmiyor. Macron bu yalpalamalarla Avrupa'nın lideri olamaz. Liderlik doğallıkla olur, boyunu aşan söylemler ve eylemlerle olmaz" ifadelerini kullandı.



MACRON NE DEMİŞTİ?



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı ortak basın açıklamasında Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Müttefikimiz Türkiye'nin güvenlik kaygılarının son derece farkındayım. Çok sayıda terör saldırılarına maruz kaldılar. Bununla birlikte, hem DEAŞ karşıtı koalisyon için tehdit oluşturan bir askeri hareket yapıp hem de birlik ve destek beklenemez." değerlendirmesinde bulunmuştu.