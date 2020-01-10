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  3. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan IKBY yöneticilerine: Irak'ın yanındayız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan IKBY yöneticilerine: Irak'ın yanındayız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan IKBY yöneticilerine: Irak'ın yanındayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yöneticilerine, Türkiye'nin Irak halkının yanında olduğu mesajını iletti.

Bakan Çavuşoğlu, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakanı Mesrur Barzani ile telefonda görüştü.

Türkiye'nin, zor günlerinde Irak halkının yanında olduğunu belirten Çavuşoğlu, Iraklılara destek olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Çavuşoğlu, bugün başkent Bağdat'a gerçekleştirdiği günübirlik ziyaret öncesi de Neçirvan ve Mesrur Barzani'yi telefonla arayarak, bilgi vermişti.

(AA)


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