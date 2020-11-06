Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Gent Cakaj, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grliç Radman ve Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic ile ayrı ayrı bir görüşme gerçekleştirdi.

AA'nın aktardığı habere göre, Çavuşoğlu, Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Gent Cakaj ile bir araya geldi.

Sosyal medya hesabından görüşmeyi değerlendiren Çavuşoğlu, Cakaj ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Terörizmle mücadelede somut iş birliğinin önemini vurguladık. Arnavutluk'taki en büyük yatırımcı ülkeyiz. Savunma ve ekonomi dahil iş birliğimizi her alanda daha da ilerleteceğiz."

KUZEY MAKEDONYA DIŞİŞLERİ BAKANI BUJAR OSMANİ İLE GÖRÜŞTÜ



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından, görüşmeye ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"Dost Kuzey Makedonya'nın Dışişleri Bakanı Bujar Osmani'yi yeni görevi nedeniyle tekrar tebrik ettik. Terörle mücadele ve savunma başta olmak üzere iş birliğimizi her alanda daha da geliştireceğiz. Ticaret hacmimizi 1 milyar dolara çıkarmak için birlikte çalışacağız."

HIRVATİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI GORDAN GRLİÇ RADMAN İLE GÖRÜŞTÜ



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grliç Radman ile görüştü.

Çavuşoğlu, Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, Radman ile bir araya geldi.

Görüşmeyi Twitter hesabından değerlendiren Çavuşoğlu, mevkidaşı ile ikili ilişkileri ve bölgesel konuları değerlendirdiklerini belirtti. Bakan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ortak ekonomik ve ticaret komisyonunu tesis etmek ve karma ekonomik komisyonu canlandırmak istiyoruz."

BOSNA HERSEK DIŞİŞLERİ BAKANI BİSERA TURKOVİC İLE GÖRÜŞTÜ



Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic ile görüştü.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından, "Ekonomik, siyasal ve kültürel bağlarımızı güçlendireceğiz. Çok taraflı işbirliğiyle bölgedeki istikrar ve refahın artması için çalışıyoruz." paylaşımı yaptı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu aynı zamanda Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ile de bir araya geldi.