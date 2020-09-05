Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Avusturya Başbakanı'na sert tepki: Bu çirkin siyaset çağımızın hastalıklı zihniyetidir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un açıklamalarına sert tepki göstererek, "Avrupa Birliği ve değerlerine asıl büyük tehdit Kurz'un temsil ettiği çarpık ideolojidir." ifadelerini kullandı.

AA'nın aktardığı habere göre, Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından, Euronews'te yer alan, şu değerlendirmede bulundu:

"Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz: Erdoğan, Avrupa'daki Türkleri kendi amaçları için kullanıyor" haberini alıntılayarak, "AB ve değerlerine asıl büyük tehdit Kurz’un temsil ettiği çarpık ideolojidir. Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam karşıtlığı üzerine kurulan bu çirkin siyaset çağımızın hastalıklı zihniyetidir."

Euronews'te yer alan habere göre, Alman gazetesi Handelsblatt'a konuşan Kurz, AB sınırlarının korunması ve Yunanistan ile tam dayanışma içinde olunması gerektiğini savunarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı "mültecileri silah olarak kullanmakla" suçlayan açıklamalarda bulundu.