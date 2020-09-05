Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4343
  • 8,8127
  • 462.322
  • 1086.32
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Avusturya Başbakanı'na sert tepki: Bu çirkin siyaset çağımızın hastalıklı zihniyetidir
05 Eylül 2020 Cumartesi 22:32 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Avusturya Başbakanı'na sert tepki: Bu çirkin siyaset çağımızın hastalıklı zihniyetidir

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Avusturya Başbakanı'na sert tepki: Bu çirkin siyaset çağımızın hastalıklı zihniyetidir
AA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un açıklamalarına ilişkin, "Avrupa Birliği ve değerlerine asıl büyük tehdit Kurz'un temsil ettiği çarpık ideolojidir" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un açıklamalarına sert tepki göstererek, "Avrupa Birliği ve değerlerine asıl büyük tehdit Kurz'un temsil ettiği çarpık ideolojidir." ifadelerini kullandı.

AA'nın aktardığı habere göre, Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından, Euronews'te yer alan, şu değerlendirmede bulundu:

"Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz: Erdoğan, Avrupa'daki Türkleri kendi amaçları için kullanıyor" haberini alıntılayarak, "AB ve değerlerine asıl büyük tehdit Kurz’un temsil ettiği çarpık ideolojidir. Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam karşıtlığı üzerine kurulan bu çirkin siyaset çağımızın hastalıklı zihniyetidir."

Euronews'te yer alan habere göre, Alman gazetesi Handelsblatt'a konuşan Kurz, AB sınırlarının korunması ve Yunanistan ile tam dayanışma içinde olunması gerektiğini savunarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı "mültecileri silah olarak kullanmakla" suçlayan açıklamalarda bulundu.

Türkiye'den Sırbistan'ın İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına tepki
'Vedat Muriqi, 20 milyon euroya Lazio'da'
Bonservisi elinde, tam Cimbom'un aradığı tip: Aleix Garcia...
KKTC'den yeni koronavirüs kararı: Ada'ya gelecekler 7 gün karantinada kalacak
Erol Bulut 8 isme 'güle güle' dedi
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: Sosyal medyadan örgütsel faaliyet yürüten 6 kişiye gözalt

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: Sosyal medyadan örgütsel faaliyet yürüten 6 kişiye gözaltı

Sonbaharda modası geçmeyen 5 parça

Sonbaharda modası geçmeyen 5 parça

C vitaminini içeren 10 gıda

C vitaminini içeren 10 gıda

Haftanın fotoğrafları (28 Ağustos-4 Eylül 2020)

Haftanın fotoğrafları (28 Ağustos-4 Eylül 2020)