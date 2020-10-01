01 Ekim 2020 Perşembe 11:22 | Son Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yarın İtalya'ya gidiyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio ile görüşmek üzere yarın İtalya'yı ziyaret edecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüşmek üzere yarın İtalya'ya ziyaret gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, görüşmelerde ikili ilişkilerin ele alınacağı bildirilirken, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği sürecinin ele alınacağı belirtildi.
Masada ayrıca, Azerbaycan ve işgalci Ermenistan arasındaki gerilim, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler de yer alacak.