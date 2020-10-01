Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yarın İtalya'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüşmek üzere yarın İtalya'ya ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, görüşmelerde ikili ilişkilerin ele alınacağı bildirilirken, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği sürecinin ele alınacağı belirtildi.

Masada ayrıca, Azerbaycan ve işgalci Ermenistan arasındaki gerilim, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler de yer alacak.