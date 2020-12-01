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01 Aralık 2020 Salı 20:04 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
AA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na video telekonferans (VTC) yöntemiyle katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

AA'nın aktardığı habere göre, Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, video telekonferans (VTC) yöntemiyle NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldığını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, şu mesajı paylaştı:

"NATO'nun gündemindeki konulara ilaveten, Yukarı Karabağ, Doğu Akdeniz, Libya ve gemimize yönelik gayrimeşru müdahale hakkındaki görüşlerimizi vurguladık."
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