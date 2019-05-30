  • $5,8734
  • 6,5524
  • 241.163
  • 89.155
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel Haberleri
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Malezya ve Pakistan, Türkiye için kilit önemde birer ortaktır
30 Mayıs 2019 Perşembe 13:52 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 13:52

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Malezya ve Pakistan, Türkiye için kilit önemde birer ortaktır

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Malezya ve Pakistan, Türkiye için kilit önemde birer ortaktır

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Malezya ve Pakistan, Türkiye için kilit önemde birer ortaktır" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya ve Pakistan'ın Türkiye için kilit önemde ortaklar olduğunu belirterek, "İslam dünyasının büyük demokrasileri ve ekonomileri olarak iş birliğimizi daha da artıracağız ve müşterek potansiyelimizi daha iyi şekilde kullanacağız." dedi.

Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen Türkiye-Malezya-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Kongre Sarayı'nda yapılan toplantıda Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ve Malezyalı mevkidaşı Dato Saifuddin Abdullah ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, toplantının ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan şunları paylaştı:

"Malezya ve Pakistan, Türkiye için kilit önemde birer ortaktır. İslam dünyasının büyük demokrasileri ve ekonomileri olarak iş birliğimizi daha da artıracağız ve müşterek potansiyelimizi daha iyi şekilde kullanacağız."

Diğer yandan Çavuşoğlu, üçlü toplantının ardından Kureyşi ile ikili görüşmede tekrar bir araya geldi.

(AA)

Hercai 12. Yeni Bölüm Fragmanı İzle

<p>Adana’da dünyaya gelen Fatih Terim, futbol hayatına 2. Ligden 1. Lige yükselen Adana Demirspor’da

Fatih Terim Kimdir?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Her yıl sadece 15 gün görülebiliyor

Beşiktaş'taki eğlence merkezi patronu, çalışanlarını ayağa kalkmadıkları için tokatladı

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.