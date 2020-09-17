Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Litvanya ile yakın işbirliği ve koordinasyon için kararlılıkla çaba göstermeye devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, iki ülke arasındaki ilişkilerin 90’ıncı yıl dönümünü kutlayarak, daha yakın işbirliği ve koordinasyon için kararlılık mesajı verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius tarafından Türkiye ve Litvanya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 90’ıncı yıl dönümü vesilesiyle ortak basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada, “Bugün Türkiye ve Litvanya arasında Dostluk Antlaşması’nın imzalanmasının 90. yıl dönümüdür. İlişkilerimizin önemli bir dönemine ulaşarak 90’ıncı yıl dönümünü kutlarken, ülkelerimizin ve halklarımızın yararına mümkün olabilecek her ortak ilgi alanında daha yakın işbirliği ve koordinasyon için kararlılıkla çaba göstermeye devam edeceğiz" denildi.