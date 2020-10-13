Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Linde'yi sözlerinden dolayı uyardı: Urge kelimesini kullanamazsınız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Linde'nin "urge" kelimesini kullanması üzerine Çavuşoğlu, "Diplomaside 'urge' kelimesini kullanmak tepeden bakmak gibi bir yaklaşımdır, doğru bir yaklaşım değildir. O kelime yanlış. Call on diyebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

"ULUSLARARASI TOPLUM ERMENİSTAN'A DA ÇAĞRI YAPMALI"

İşgalci Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki gerilime değinen Çavuşoğlu, tam çözüm için işgalci Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarından çekilmesi gerektiği vurgusu yaptı. İsveç'in AGİT dönem başkanlığı ve faaliyetlerinin Türkiye tarafından destekleneceğini de belirten Çavuşoğlu, "Uluslararası toplumun çağrılarını makul karşılıyoruz kimse savaş istemez. Ama Ermenistan'a da işgal ettiğin topraklardan çağrı olursa o zaman uluslararası toplumun bu sorunu çözme arzusunu görebiliriz. Uluslararası toplum Ermenistan'a da çağrı yapmalı." dedi.

"URGE KELİMESİNİ KULLANMANIZ YANLIŞ"

Mevkidaşının kullandığı "urge" kelimesini kullanmasına dikkati çeken Çavuşoğlu, Linde'ye şu yanıtı verdi:

"Diplomaside 'urge' kelimesini kullanmak tepeden bakmak gibi bir yaklaşımdır doğru bir yaklaşım değildir o kelime yanlış. Call on diyebilirsiniz."

"SİZ KİMDEN ALDIĞINIZ YETKİYLE SURİYE'DEN ÇEKİL DİYORSUNUZ?"

Türkiye'ye yönelik "Suriye'den çekil" sözlerine yanıt veren Çavuşoğlu, "Biz Suriye’yi bölmek istemiyoruz, ama siz Suriye’yi bölmek isteyen PKK’ya destek olmak için çekil diyorsunuz Türkiye’ye. Siz kimden aldığınız yetkiyle Suriye'den çekil diyorsunuz?" dedi.

"Suriye'deki rejim İsveç'e ya da Avrupa Birliğine böyle bir yetki mi verdi?" diye soran Çavuşoğlu, "Neden PKK’ya YPG’ye destek veriyorsunuz?" ifadesini kullandı.

"HUKUKTA BÖYLE BİR ŞEY YOK"

Soçi Astana Cenevre toplantılarında ortaya çıkan İdlible ilgili tüm metinlerde Suriye'nin toprak bütünlüğünü vurguladıklarının altını çizen Çavuşoğlu, Suriye'yi bölmek istemediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Ama siz Suriye'yi bölmek isteyen PKK'lılara destek olmak için Türkiye'ye çekil diyorsunuz. Uluslararası hukukta var mı böyle bir şey? Kimin adına uyarıyorsunuz ve neden o bölgelerden çekil diyorsunuz? Kürt kardeşlerimiz ve teröristler ayırt edersek ayrıştığımız konularda görüşlerimiz yakınlaşabilir."