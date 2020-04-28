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  3. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kovid-19'la mücadelede dünyanın en çok tıbbi destek sağlayan üçüncü ülkesiyiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kovid-19'la mücadelede dünyanın en çok tıbbi destek sağlayan üçüncü ülkesiyiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kovid-19'la mücadelede dünyanın en çok tıbbi destek sağlayan üçüncü ülkesiyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin dünyada en fazla insani yardım yapan ülke olmasının yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede dünya genelinde en çok tıbbi destek sağlayan üçüncü ülke olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan "Girişimci ve İnsani Dış Politika" ve "Güçlü Türkiye" etiketleriyle paylaştığı mesajında, Türkiye'nin gönderdiği yardım malzemelerinin üzerinde yazan Hz. Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözlerine de yer verdi.

AA'nın aktardığı habere göre, mesajında, Kovid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde maske, tulum ve hızlı tanı kiti gibi çeşitli tıbbi malzemeleri Türkiye'den ilgili ülkelere taşıyan uçağın fotoğrafını da paylaşan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkesi olmamızın yanı sıra, en çok tıbbi destek sağlayan üçüncü ülkesi de Türkiye! Şimdi birlik olma zamanı."

Diplomatik kaynaklar, Çin ve ABD'nin ardından Türkiye'nin, salgınla mücadele çerçevesinde diğer ülkelere en çok tıbbi destek veren üçüncü ülke olduğunu bildirdi.


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