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  3. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, 18. Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi'ne katılmak için bulunduğu Bakü'de ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Önce İranlı mevkidaşı Zarif ile bir araya gelen Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah ve Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile de görüştü. Çavuşoğlu dün de Bağlantısızlar Hareketi Filistin konulu Bakanlar Komitesi Toplantısı'na katılmıştı.

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