Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Erdoğan ve Putin Libya için ateşkes çağrısında bulundu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin, 12 Ocak'ta Libya'da ateşkes sağlanması için çağrıda bulunacak' dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İki lider (Erdoğan-Putin) Libya'da, 12 Ocak gece yarısı 00.00'da ateşkes sağlanması için çağrıda bulunuyor." dedi.
Çavuşoğlu, "(Erdoğan-Putin görüşmesi) Bu görüşmede ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel konularımızı da ele almışlardır." ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, Erdoğan-Putin görüşmesinde İdlip'te ateşkes, Suriye, ABD-İran gerilimi, Irak ve Libya ile ilgili görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti.
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