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  3. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Yunanistan'ı bu sözlerle uyardı: 'Bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz'
25 Ağustos 2020 Salı 19:44 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Yunanistan'ı bu sözlerle uyardı: 'Bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Yunanistan'ı bu sözlerle uyardı: 'Bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Heiko Maas ile ortak açıklama yapıyor. Çavuşoğlu “Yunanistan'a tavsiyem bu şımarıklıktan vazgeçin. Hele hele bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi riske atmayın. Bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz, gereği neyse onu tereddütsüz şekilde yaparız." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Heiko Maas ile ortak açıklama yapıyor.

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satırbaşları:

"Biz uzun yıllar faaliyetlerimizi başlatmak için sabırla bekledik. Bu konuları mektuplarımla tüm AB ülkelerine ve Dışişleri Bakanları dahil, BM'ye ve BM Genel Sekreterliğine ilettik."

"Uluslararası hukuka bu kadar saygılıysanız, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına rağmen Batı Trakya Türkleri'ne Türk ismini kullanmalarına neden izin vermiyorsunuz? Mahkeme kararları çıkalı 15 yıl olmuştur."

"Yunanistan bu şımarıklıktan vazgeçmelidir. Bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek de kendinizi riske atmayın. Yanlış adımlar yaparsanız bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz, gereği neyse onu tereddütsüz şekilde yaparız!"

"Doğu Akdeniz'de gerginliği artıran biz değiliz. Yunanistan'dır, Rum kesimidir."

"Yunanistan kendisini Türk donanmasının önüne atmaya çalışan ülkelere kanmasın. Komşuyuz. Biz hakça paylaşmayı biliriz."

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