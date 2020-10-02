02 Ekim 2020 Cuma 19:47 | Son Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Azerbaycan'a desteğimizi kimse yadırgamasın
AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan'a desteğimizi kimse yadırgamasın. Bundan daha doğal ve meşru bir şey olamaz." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Azerbaycan'a desteğimizi kimse yadırgamasın. Bundan daha doğal ve meşru bir şey olamaz." ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Azerbaycan'la bir milletiz. İki ayrı devlet olsak da yeri geldiği zaman tek devlet gibi davranırız. Dolayısıyla Azerbaycan'a olan desteğimizi kimse yadırgamasın. Bundan daha doğal ve meşru bir şey olamaz."