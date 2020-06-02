02 Haziran 2020 Salı 23:03 | Son Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 24 TV'nin konuğu olacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3 Haziran Çarşamba günü saat 10:00'da, TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in gündeme dair sorularını cevaplayacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3 Haziran Çarşamba günü saat 10:00'da, TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in gündeme dair sorularını cevaplayacak.
Bakan Çavuşoğlu'nun konuk olacağı programda, ABD'de tırmanan gerginlik, Libya'daki gelişmeler, Doğu Akdeniz, Suriye, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ve kritik gündem maddeleri ele alınacak.
Yarın saat 10:00’da Kanal 24’ün canlı yayın konuğu olacağım. Ekran başında buluşmak dileğiyle... �� pic.twitter.com/odbKfpqtTd— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) June 2, 2020