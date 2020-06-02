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  3. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 24 TV'nin konuğu olacak
02 Haziran 2020 Salı 23:03 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 24 TV'nin konuğu olacak

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 24 TV'nin konuğu olacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3 Haziran Çarşamba günü saat 10:00'da, TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in gündeme dair sorularını cevaplayacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3 Haziran Çarşamba günü saat 10:00'da, TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in gündeme dair sorularını cevaplayacak.

Bakan Çavuşoğlu'nun konuk olacağı programda, ABD'de tırmanan gerginlik, Libya'daki gelişmeler, Doğu Akdeniz, Suriye, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ve kritik gündem maddeleri ele alınacak.


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