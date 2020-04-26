Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9611
  • 7,5422
  • 386.679
  • 98759
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Yurt dışından 1411 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Yurt dışından 1411 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Yurt dışından 1411 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, bugün 8 ülkeden 9 sefer ile 1411 Türk vatandaşının daha Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün de 8 farklı ülkeden gerçekleştirdiğimiz 9 sefer ile 1411 vatandaşımızı ülkemize kavuşturuyoruz. ABD, Cibuti, Etiyopya, Gana, Moritanya, Nijerya, Senegal, Somali." ifadelerini kullandı.

AA'nın aktardığı habere göre, Yavuz Selim Kıran ayrıca, Twitter'da başlatılan "BirlikteBaşaracağız" ve "ÜlkemleGururDuyuyorum" şeklindeki hastaglere de destek verdi.


Sokağa çıkamayan vatandaşlar apartman içinde spor yapıyor

Sokağa çıkamayan vatandaşlar apartman içinde spor yapıyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Ramazan pidesi evde nasıl yapılır? İşte tarifi!

İstanbul'un göbeğinde ilginç görüntü! Karantina günlerini burada geçiriyorlar