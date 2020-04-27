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Dişçiler için yeni korona düzenlemesi

Dişçiler için yeni korona düzenlemesi

Sağlık Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında, zorunlu olmayan diş tedavisi başvurularının ertelenmesi, muayene sırasında koruyucu ekipman kullanılması ve bekleme sırasında sosyal izolasyon kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Çalışanların, kendilerini Kovid-19 semptomları (ateş, öksürük, solunum sıkıntısı) açısından günlük olarak takip etmesi, semptomatik bir çalışan tespit edildiğinde pandemi hastanesine yönlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

İŞTE O KURALLAR

• Randevulara tam zamanında gelinecek, maske takılacak.

• Şikâyet öncelikle telefon, mesajlaşma veya video konferans yoluyla değerlendirilecek.

• Sosyal mesafe sağlanamıyorsa hastalar bina dışında beklemeli.

• Hasta bekleme alanlarında sosyal mesafe sağlanmalı.

HİJYEN TEDBİRLERİ

Bütün alanlar rutin temizlik ve dezenfeksiyon prosedürlerine uygun olarak temizlenmeli ve dezenfekte edilmeli. Diş hekimi ve yardımcı ekibi iş yerinden ayrılırken, kişisel koruyucu ekipmanı tıbbi atık kutusuna atmalı.


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