Dişçiler için yeni korona düzenlemesi

Çalışanların, kendilerini Kovid-19 semptomları (ateş, öksürük, solunum sıkıntısı) açısından günlük olarak takip etmesi, semptomatik bir çalışan tespit edildiğinde pandemi hastanesine yönlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

İŞTE O KURALLAR



• Randevulara tam zamanında gelinecek, maske takılacak.

• Şikâyet öncelikle telefon, mesajlaşma veya video konferans yoluyla değerlendirilecek.

• Sosyal mesafe sağlanamıyorsa hastalar bina dışında beklemeli.

• Hasta bekleme alanlarında sosyal mesafe sağlanmalı.

HİJYEN TEDBİRLERİ



Bütün alanlar rutin temizlik ve dezenfeksiyon prosedürlerine uygun olarak temizlenmeli ve dezenfekte edilmeli. Diş hekimi ve yardımcı ekibi iş yerinden ayrılırken, kişisel koruyucu ekipmanı tıbbi atık kutusuna atmalı.