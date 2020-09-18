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18 Eylül 2020 Cuma 14:12 | Son Güncelleme:

Dışa bağımlılıktan kurtuldu: Demir yolu tekeri milli olacak

Dışa bağımlılıktan kurtuldu: Demir yolu tekeri milli olacak
AA

Türkiye'nin ilk ve tek demir yolu tekerleği üretim tesisine sahip olan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR), Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir yolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş.'nin demir yolu tekerleği ihalesini kazandı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR), TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünün ihale ettiği monoblok demir yolu tekerleği ihalesini kazandığı bildirildi.

AA'nın aktardığı habere göre, şirketin, Türkiye'nin ilk ve tek demir yolu tekerleği üretim tesisine sahip olduğu ve TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünün demir yolu tekerleği ihalesini kazandığı ifade edildi.

Şirketin Türkiye'nin demir ve çelik ürünleri alanında yaptığı ithalata karşı ürün geliştirme çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Şirketimiz TCDD Taşımacılık AŞ'nin ihtiyaç duyduğu ve ihale ettiği monoblok demir yolu tekerleği ihalesini kazanarak satışını gerçekleştirmiş oldu. Yaklaşık 1600 adet monoblok demir yolu tekerleği için açılan ihalede, ülkemizin tek yerli üreticisi unvanıyla yer alarak milli servetimizin yurt içinde kalmasına katkı sağladık. Yapacağımız ürün geliştirme çalışmalarıyla iç piyasamızın ihtiyaçlarıyla uluslararası pazarlardaki tekerlek ihtiyacını da karşılayarak ülkemize döviz girdisi sağlamayı hedeflemekteyiz.

KARDEMİR'in Türkiye'nin ilk ve tek demir yolu rayı üreticisi olduğu hatırlatılan açıklamada, "Şirketimiz, TCDD'ye yakın zamanda gerçekleştirmiş olduğu yaklaşık 30 bin ton ray tedarikiyle de ülkemiz raylı ulaşımlarına katkısını sürdürüyor.

Tamamı ithalatla karşılanan ülkemiz demir yolu tekerleği ihtiyacının yerli kaynaklar ve milli üretimle karşılanmaya başlanmasının ülkemize, TCDD'ye ve şirketimize hayırlı olmasını dileriz." ifadelerine yer verildi.

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