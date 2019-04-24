Diriliş Ertuğrul izle 145. son bölüm TRT 1'de! Diriliş Ertuğrul 146. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Diriliş Ertuğrul’un 146. yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Diriliş Ertuğrul’un yeni bölümünde de aksiyon devam ediyor. Diriliş Ertuğrul’un son bölümünde Bamsı ve adamları ile adamları saldırıya uğrar. Bamsı ölümcül bir yara alır ve “Beyim beni affetsin.” diyerek son nefesini verir. Ertuğrul’un karşısına bir elçi gelir. Ertuğrul elçiye “İmparatorun benden ne ister elçi?” diye sorar. Elçi ise “Size büyük bir fidye ödemeye hazır olduğumuzu bilin.” der. Ertuğrul “Hiçbir fidye şehitlerimin kanına bedel olamaz.” diye cevap verir.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 146. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TRT1’in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul’un 146. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 146. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 145. BÖLÜM ÖZETİ

Kurduğu tuzakla Alıncak’ı öldürüp Dragos’u ele geçiren Ertuğrul, Bamsı’nın oğlu Aybars’ı kurtarmayı başarmıştı. Alıncak’ın ölmesiyle Albastı, kimliğinin ortaya çıkmayacağını düşünen Beybolat ise hiçbir şey olmamış gibi obaya dönmüştü. Lefke kalesindeki komutan Branas ise Dragos’un yakalandığını öğrenince Beybolat üzerinden Dragos’u kurtarma planı kurmuştu.

Ancak Ertuğrul her şeyin farkındaydı… Hem kaledekilerin Dragos’u kurtarmaya geleceğini hem de Beybolat’ın eğer Albastı ise kimliğinin ortaya çıkmaması için Dragos’a dair yen bir hamle yapacağını biliyordu… Oyununu da buna göre kurmuştu. Bu arada İlbilge’de Umur obasına getirilen yaralı adam üzerinden ağabeyinin Albastı kimliği üzerine şüpheler duymaya başlamıştı. Tüm bunlar yaşanırken Ertuğrul Bey’in buyruğuna muhalif hareket eden Bamsı ise büyük bir pişmanlık içindeydi…

Dragos’u idam için Macellum’a getirtip alplarını ahali kılığında meydana diken Ertuğrul Bey Dragos üzerinden Albastı’nın kimliğini ortaya çıkarabilecek mi? Kale’den Dragos’u kurtarmak için gelen Branas ve adamlarının akıbeti ne olacak? Söğüt imamından pişmanlık üstüne bir sohbet dinleyip muradı Ertuğrul Bey’den af dilemek olan Bamsı bu gayesine ulaşabilecek mi? Öğrendiği gerçekler nihayetinde İlbilge hatunun ağabeyi Beybolat Bey konusundaki tavrı ne olacak?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜM İZLE - TRT 1

DESTANSI BAŞARI!

TRT 1’de beş sezondur tüm Türkiye’yi ekran başına kilitleyen Diriliş Ertuğrul, her geçen gün daha büyük başarılara imza atmaya devam ediyor.

Yayınlandığı günden bu yana izlenme rekorları kıran, sadece kendi gününde değil hafta boyunca yayınlanan tüm dizi ve programları aldığı izlenme oranları ile açık ara ile geride bırakan Diriliş Ertuğrul, Türkiye’yi uluslararası birçok platformda da başarı ile temsil ediyor.

Başrolünde Engin Altan Düzyatan’ın yer aldığı, Osmanlı Devleti’nin temellerinin atılmasını sağlayan Ertuğrul Gazi’nin hikâyesinden esinlenerek ekrana aktarılan Diriliş Ertuğrul, geçmişe ışık tutarken tüm izleyicileri de tek çatı altında birleştiriyor.

Dev Prodüksiyonu, dönem kostümleri ve kendine ait dünyasıyla büyük beğeni toplayan Diriliş Ertuğrul, Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdırmaya da devam ediyor. Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği dizi destansı başarısını yayınlanan her bölümüyle sürdürüyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL’UN ÜNÜ AMERİKA’YA ULAŞTI

Diriliş Ertuğrul’un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, NY1 Noticias kanalında konu oldu.

Amerikan’ın ünlü yayın kuruluşlarından NY1 Noticias, TRT1’in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul’un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan’la röportaj yaptı.

Engin Altan Düzyatan’ı ünlü aktör ‘Marlon Brando’ya benzeten NY1 Noticias muhabiri gazeteci Adriana Aristizabal, “Diriliş Ertuğrul” dizisinin prodüksiyonunun dünyada sayılı dizilerde kullanıldığını söyledi. Aristizabal, Orta Doğu ve Türkiye’de izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul’un İslam’ı doğru bir şekilde yansıttığından bahsederek övgü dolu sözler söyledi.

“TÜRK MARLON BRANDO”

Aristizabal, “Diriliş Ertuğrul, Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihini ve Müslüman olmanın gerçek anlamlarını öğretiyor, ayrıca sizi Türkleri Marlon Brando’su olarak görüyorum” görüşlerinde bulundu. Engin Altan Düzyatan ise "Marlon Brando'nun harika bir aktördü. Ne gariptir ki bu benzetmeyi üniversite zamanında hocam da yapmıştı. Bu iltifatı sizlerden duymak beni gururlandırdı” dedi.