Diriliş izle 141. son bölüm Diriliş Ertuğrul 142. yeni bölüm fragmanı TRT 1’de

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul 142. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Diriliş Ertuğrul 141. son bölüm izleyenler, dizinin 142. yeni bölüm fragmanını merakla bekliyor. Diriliş Ertuğrul son bölümde; Uranos buyrukla birlikte Alıncak’a giderken Ertuğrul Bey ve Alpleri gizlenerek Alıncak ve Albastı’yı bulur. Mergen’i ellerinden kurtarır fakat Gündüz yaralanır. Peki Gündüz yaşayabilecek mi? İşte, Diriliş Ertuğrul son bölüm izleme linki ve 142. yeni bölüm fragmanı!

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 142. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak fragman yayınlandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

İŞTE DİRİLİŞ ERTUĞRUL 141.YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ertuğrul Bey, Mergen’in Alıncak tarafından yakalandığını öğrenir ve hem Mergen’i kurtarmak hem de Alıncak ve Beybolat’ı bulup yeğeni Süleyman’ın intikamını almak ister. Dragos üzerinden bir oyun kurarak Alıncak’a ulaşmak isteyen Ertuğrul Bey, daha önce Hülagü Han tarafından gönderilmiş gerçek bir buyruğu Uranos’a vererek onlara iş birliği teklif eder ve buyruğu Alıncak’a götürmesini ister. Bunun karşılığında da Moğollara karşı kalelerini koruyacağını söyler.

Uranos buyrukla birlikte Alıncak’a giderken Ertuğrul Bey ve Alpleri gizlenerek Alıncak ve Albastı’yı bulur. Mergen’i ellerinden kurtarır fakat Gündüz yaralanır. Peki Gündüz yaşayabilecek mi? Ertuğrul Bey, Albastı ve Alıncak’ı öldürebilecek midir?

Dragos elindeki tüm fırsatları kaçırıp çaresiz bir şekilde beklerken yeni bir oyun kurmak ister. Beybolat’ı takip ederek onu gizli bir mahzen de kıstırır ve gerçek Dragos’un kendisi olduğunu açıklar. Babasını Ertuğrul Bey’in öldürdüğünü söyleyerek kışkırtır ve işbirliği teklif eder. Bu görüşmeden yeni bir şer ittifakı oluşur. Peki Dragos’un Beybolat üzerinden yapacağı yeni oyun nelerdir?

Oba da Beybolat’ın emriyle Hafsa ve Selcan’ın arasında nifak tohumları eken Sırma yavaş yavaş kurduğu oyunun neticelerini alır. Selcan ve Hafsa’nın Sırma’nın kurduğu oyun sonucu kavga etmesi obada gerilimi arttırır. Selcan ve Hafsa’nın arasında yaşanan bu gerilimin sonucu ne olacak?

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DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜM İZLE - TRT 1

Diriliş Ertuğrul dizi konusu :

Moğollarla zorlu bir mücadele veren Ertuğrul Bey, kutlu davasının peşinden gidebilmek için kardeşlerinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Ertuğrul Bey’e inanan Kayılar, bu ayrılığın ardından yollara düştüler. Çetin geçen koşullarda Karacadağ sınırlarına kadar ilerleyen Kayıları burada bambaşka bir dünya bekliyordu. Yeni yurtları onlara farklı bir iklim, farklı topraklar ve farklı insanlar sunacaktı. Ertuğrul Bey, kutlu davasına giden yolda daha güçlü ve daha acımasız düşmanları olacağının farkındaydı. Peki, yeni düşmanlarını alt edebilmek için kılıcının keskinliği yetecek miydi?

Ertuğrul Bey artık başka bir dünyadaydı. Ve bu dünya da at koşturmak daha çok akıl, cesaret ve sabır istiyordu. Karşısına daha güçlü ve daha acımasız olarak çıkan Tapınakçılar, Ertuğrul Bey’i zafer için yeni yöntemler bulmaya zorlayacaktı. Zira Tapınakçıların gizli eli olan Simon bir kılıç darbesiyle öldürülemeyecek kadar zeki ve güçlüydü. Üstelik Simon yalnız da olmayacaktı. Ertuğrul Bey, Simon’a destek olan Müslümanları öğrendiğinde ne yapacaktı? Ertuğrul Bey, kılıçların sustuğu, akıl oyunlarının konuştuğu bir cehennemin içindeydi. Peki, aklı onu bu cehennemin ateşinden koruyabilecek miydi?

Karacadağ etekleri birçok Türkmen Obasına yurt olmuştu. Fakat aslen Tatar olan Çavdaroğlu Obası, aralarında en güçlü olanlarıydı. Bu güçlerini ise başarısızlığa tahammülü olmayan ve obayı demir yumrukla yöneten Candar Bey’den alıyorlardı. İktidarını yıllarca koruyan Candar Bey, en büyük imtihanını evlatlarıyla verecekti. Candar Bey’in büyük oğlu Ural’ın ihtirası obanın kaderini belirleyecekti. Çavdaroğlu ve Kayı Obası arasında yaşanacak gerilimi Candar Bey’in hamleleri durdurabilecek miydi? Ertuğrul Bey, Çavdaroğlu Obasından hiç beklemediği teklifler ve tehditler alacaktı. Peki, Kayılar ve Çavdaroğulları’nın yolu nerede ve nasıl kesişecekti? Ertuğrul’un vereceği her karar hem obanın kadınları hem de beyleri için yeni sonuçlara gebeydi.

Ertuğrul artık obanın beyi olmuştu. Obada yeni sorunlar baş göstermişti. Göç yolunda yorgun düşen Kayılar ülküleri ve nefisleri arasında sıkışıp kalmıştı. Onlar için bu imtihan hiç kolay olmayacaktı. Dışarıda düşmanlarıyla mücadele veren Ertuğrul Bey’i içerde ise yeni sorunlar bekliyordu. Göç yolunda sevdiklerinden ayrı düşen ve kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan Kayılar birliklerini koruyabilecekler miydi?

İhanet, ihtiras ve akıl oyunlarıyla yüz yüze gelen Ertuğrul için tek hedef vardı. Bir milletin dirilişine vesile olmak.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL NEREDE ÇEKİLİYOR?

Diriliş Ertuğrul dizisinin bazı bölümlerinin İstanbul’da Beykoz ve Riva civarlarında çekiliyor. Diriliş Ertuğrul ilk sezonu için Riva ve Beykoz Kundura Fabrikası’na 2 plato kuruldu. Riva'daki plato, asıllarına uygun şekilde yapılan 600 metrekarelik Süleyman Şah otağı ve 35 adet çadırla birlikte toplam 40.000 m2 alanda kuruldu. Diriliş “Ertuğrul” set alanında ayrıca 12 adet değişik ebatlarda oba dükkanları, 1 adet kilimhane, otağ meydanı ve talimhane yer alıyor. Beykoz Kundura Fabrikası’nda 6000 m2'lik kapalı alana Halep, Halep Sarayı, arz odası, konuk odaları, koridorlar, zindanlar, Karatoygar mekanı, Selçuklu kasrı, Tapınakçılar salon ve odaları, tekke ve çadır içleri yapıldı. Yine Kundura Fabrikası'ndaki 5000 m2'lik açık alana Halep Çarşısı, kale içi, Süleyman Şah çadır içi, tapınakçıların zindanı, koridoru ve ibadethanesi inşa edildi.