Diriliş Ertuğrul oyuncuları Çeçenistan'da! 1200'den fazla atlı katıldı...

Kış aylarında zirve yapan meyve ve sebze fiyatları, ürünlerinDiriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ve dizi oyuncuları Devlet Başkanı Ramazan Kadirov’un misafiri olarak Çeçenistan’da törenle karşılandı.

p>Diriliş Ertuğrul’un senaristi Mehmet Bozdağ ile oyuncular Cengiz Coşkun ve Nurettin Sönmez’e Çeçenistan’da büyük ilgi gösterildi. Diriliş Ertuğrul oyuncuları büyük atlı yürüyüşüne de katıldı. Yürüyüşte 1200’den fazla atlı yer aldı.