Diriliş Ertuğrul Gündoğdu kimdir? Diriliş Ertuğrul Gündoğdu tarihteki yeri!

Diriliş Ertuğrul Gündoğdu kimdir sorusuna TRT 1’insevilen dizisinin takipçileri yanıt arıyor. Diriliş Ertuğrul Gündoğdu tarihteki yeri nedir, gerçek mi? Gündoğdu karakterine Kaan Taşaner hayat veriyor. Gündoğdu, dizinin yeni bölümüyle dönüş yaptı. Gündoğdu ve Sungur Tekin Bey yaklaşık 1000 hane ile doğuya doğru yani Anavatan (Orta Asya)'a gitmiş, Ertuğrul Bey ve kardeşi Dündar Bey ise batıya doğru gitmişlerdir. Nihayetinde Osmanlı Devleti'nin temellerini atan Ertuğrul Bey ve 400 çadırlık bir oba olmuştur.

GÜNDOĞDU BEY KİMDİR?

Süleyman Şah ve Hayme Ana’nın en büyük oğludur. Süleyman Şah gibi bir baba ve Hayme Ana gibi bir anneden dünyaya geldiği için Gündoğdu da hiç şüphesiz yiğit alp idi. Bunu kardeşi Ertuğrul Gazi ile Alaaddin Keykubat'ın yardımına gittikleri Yassıçemen Meydan Muharebesi'nde göstermiştir.

Bu savaş sonrasında Anadolu Selçuklu Hükümdarı 1.Alaaddin Keykubat Gündoğdu'nun kardeşi Ertuğrul Gazi'ye Hilat (Elbise-Hükümdarlık Sembolü) giydirerek kendisine Ankara yakınlarındaki Karacadağ ve çevresini vermiştir.

Moğol zulmünden kaçıp kendilerine yeni yurt aramak için göç eden Kayı Obası, bir yandan da ana vatanları olan Orta Asya'ya geri dönmek istiyorlardı. Obanın büyük kısmı Orta Asya'ya dönmek istiyordu. Lakin Ertuğrul Bey ve onu destekleyenler Anadolu'da kalmak istiyordu. Gündoğdu ve Sungur Tekin Bey yaklaşık 1000 hane ile doğuya doğru yani Anavatan (Orta Asya)'a gitmiş, Ertuğrul Bey ve kardeşi Dündar Bey ise batıya doğru gitmişlerdir.

Nihayetinde Osmanlı Devleti'nin temellerini atan Ertuğrul Bey ve 400 çadırlık bir oba olmuştur. Gündoğdu ve Sungur Tekin Bey'in bu hamlesi bazı tarihçiler için büyük bir hata olarak yorumlanmıştır. Nitekim Gündoğdu Bey'in ölümü hakkında ve mezarı hakkında bir bilgi yoktur. Böylelikle tarih sahnesinden sessiz sedasız kaybolmuştur.