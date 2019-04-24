Diriliş Ertuğrul Albastı kimdir? Albastı tarihteki yeri, ölümü nasıl?

Diriliş Ertuğrul Albastı kimdir? Albastı tarihteki yeri nedir, ölümü nasıl? TRT 1’in popüler Çarşamba dizisi Diriliş Ertuğrul’da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Diziyi izleyenler Diriliş Ertuğrul Albastı hakkında araştırma yapıyor. Beybolat Albastı karakteri son bölümlerde ön plana çıkarak dikkat çekmişti. Diriliş Ertuğrul'da yer alan Asbastı karakteri tarihte yer almamaktadır. Aybastı mitilojide kötü yapılı yaratıktır ve özellikle yeni doğum yapmış kadınlara musallat olduğu ile bilinir.

ALBASTI TARİHTEKİ YERİ

Aybastı karakteri Diriliş Ertuğrul'da, ismi ile nam salan ve korku uyandıran biridir. Umutbeylerin yeni beyi olan Aybastı, Selçuklu devletinin Emir'i Bahattine'e çalışır.

ALBASTI NE DEMEK?

Albastı bir varlığın adından daha ziyade, neden olduğu hastalığı ifade eder. Alvastı veya Alpastı da denir. Sibiryada Albasta olarak da bilinir. Albasmak (bazı Türk dillerinde Alvasmak, Alpasmak) fiili ile de kullanılır. Bu fiil Albastı olmak anlamına gelir. Albastı olan kişiye Albıstar adı verilir. Boğucu sıkıntı. Sara hastalığı. Lohusahumması denilen ve yüksek ateşle ortaya çıkan, temizliğe dikkat edilmediği için meydana gelen hastalık. Bunlara bağlı baygınlık. Bir çeşit korku halidir. Gebe kadın kan kaybetmeye başladığında değişik varlıklar görmeye başlar. En çok korktuğu şey gözünün önüne gelir. Bunun sonucunda bazen bayılır. Alkarısı o esnada göğsüne dizleriyle çökerek soluğunu keser. Hatta ölüme bile neden olabilir.

Gebe kadın yiyemez, içemez, nefesi daralır. Bu durumdan kurtulması için “Al Ocağı”na götürülür. Bu yer genelde kutlu bir mekandır ve bir evliya mezarıdır. “Kulbastı” biçimiyle de Adıge diline geçmiştir. Albastı ve Kulbastı ayrıca isimleri farsça kökenli olan Aleybanı (Alyabani) ve Kuleybanı (Gulyabani) adlı varlıkları da akla getirmektedir. Aleybanı, Albastı'nın Fars kültürüyle etkileşiminin bir ürünüdür. Aynı şekilde Gulyabani de, Kulbastı (Gulbastı)'nın bir yansımasıdır. Ayrıca Udmurt ve Mari dillerinde de Alvasta ve Alvastı olarak yer almaktadır. Al Ana ile de bağlantılı görünmektedir.