Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7362
  • 7,5274
  • 377.703
  • 107831
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Direksiyon başında silahlı saldırıya uğrayan sürücü hayatını kaybetti
02 Haziran 2020 Salı 16:19 | Son Güncelleme:

Direksiyon başında silahlı saldırıya uğrayan sürücü hayatını kaybetti

Direksiyon başında silahlı saldırıya uğrayan sürücü hayatını kaybetti

Bursa'da bir şahıs, yolcu olarak bulunduğu otomobilin sürücüsünü öldürdü. Koronavirüse karşı maske taktığı görülen zanlı daha sonra otomobili alarak kayıplara karıştı.

Olay, öğle saatlerinde Bursa-İzmir Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki araçta bulunan iki kişi tartışmaya başladı.

Aracın sürücü olduğu öğrenilen 54 yaşındaki Hayrullah Yılmaz otomobili kullandığı sırada yanında bulunan kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla göğsünden vuruldu.

Yaralı şekilde bir benzinlik istasyonuna otomobili süren Hayrullah Yılmaz yardım istemek için otomobilden indiği sırada düşerek yere yığıldı. Bu sırada şüpheli silahla göğsünden vurduğu Yılmaz'ı olay yerinde bırakarak otomobili alıp kaçtı.

Benzinlik çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bu arada Hayrullah Yılmaz'ın öldüğü anlaşıldı.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelinin eşkalini belirleyerek arama çalışması başlattı. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Hayrullah Yılmaz'ın cesedinin otopsi Adli Tıp Morgu'na kaldırılacağı öğrenildi.

(İHA)


Kamu bankalarından kredi paketi açıklaması: Bunu yapan kapsam dışına çıkartılacak
ABD'de öfke dinmiyor: Genelkurmay Başkanı sokağa indi
Barış Çakan cinayetinde flaş gelişme! Saldırganların ifadesi ortaya çıktı
İSKİ'den pis kokan manzara! Suyun kiri denizi ikiye böldü
Anlaşma tamam! Fenerbahçe bir ismi daha kadrosuna kattı
Şehitliklerde aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

Şehitliklerde aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

Şans eseri servet buldu

Şans eseri servet buldu

Eski İstanbul'da tarihi yolculuk

Eski İstanbul'da tarihi yolculuk

Anbean görüntülendi! Onlarda normal hayata döndü

Anbean görüntülendi! Onlarda normal hayata döndü