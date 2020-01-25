Dinar depremi şiddeti kaçtı? Afyon Dinar depremi ne zaman oldu, kaç kişi öldü?

Dinar depremi şiddeti kaçtı? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 24 Ocak saat 20.55 de Elazığ ili Sivrice ilçesi merkezli yaşanan ve çevre illerin tamamında hissedilen 6.8 şiddetindeki deprem herkesi yasa boğdu. Korkutan depmin ardından önceki yaşanan depremler araştırılıyor. Dinar depremi şiddeti kaçtı? sorusunun yanıtı haberimizde..

DİNAR DEPREMİ ŞİDDETİ KAÇTI?

1 Ekim 1995 Dinar Depremi (Mw:6.2) yerel saatle 17:57'de Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelmiştir. 6.1 şiddetinde olan depremde 90 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 14.156 bina hasar görmüştür. Afyonkarahisar, Denizli, Isparta, Burdur ve Uşak illerinden de hissedilen deprem özellikle Dinar'a bağlı Yakaköy, Kızıllı ve Yapağılı mahallelerinde yoğun olarak hasara neden olmuştur.

Bu bölgenin 2000 yıllık tarihinde yüksek şiddetli en az 18 deprem meydana geldi. Cumhuriyet döneminde ise Dinar'da 1925 ve 1971 yıllarında etkili depremler yaşandı.

Ana depremden altı ay önce bölgede yer sarsıntıları başladı ve deprem gününe kadar 77 öncül yer sarsıntısı meydana geldi. Depremden sonraki bir ay içerisinde ise 660 artçı sarsıntı kaydedildi.Deprem sonrasında Dinar-Çivril fayında 10 kilometrelik bir kırılma gözlendi.

Deprem Aktif Dinar Fayı üzerinde meydana gelmiştir. KB-GD uzanımlı Dinar Fayı, kuzeydoğusundaki Akdağ yükseltisi ile güneybatısındaki Dinar Grabeni arasındaki sınırı temsil eder ve yaklaşık 60 km boyunca izlenebilir. 1995 yılında meydana gelen deprem ile Dinar-Yapağıllı arasında kalan bölgede, normal faylanma ilişkili olarak yaklaşık 10 km uzunluğunda yüzey kırığı meydana gelmiştir. Kırıklar boyunca maksimum düşey yerdeğiştirme 50 cm ölçülmüştür (Altunel et al., 1999). Kırıklar yerin derinliklerinde 12 km'ye kadar ulaşmıştır (Eyidoğan ve Barka, 1995).



