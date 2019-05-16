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  3. Dilucu Gümrük Kapısı'nda terör saldırısı sıcak anlar

Dilucu Gümrük Kapısı'nda terör saldırısı sıcak anlar

Dilucu Gümrük Kapısı'nda terör saldırısı sıcak anlar

İran-Türkiye sınırındaki gümrük kapısı sahasında beklerken İran tarafındaki teröristlerce ateş açıldığı için alev alan tanker yandı.

İran-Türkiye sınırındaki Dilucu Gümrük Kapısı sahasına Nahçıvan'a geçmek için gelen Nahçıvan plakalı akaryakıt yüklü tankere giriş için beklediği sırada İran tarafından teröristlerce ateş açıldı. Olayda alev alan tanker görevlilerin müdahalesine rağmen tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Terör saldırısında şans eseri başka bir mal kaybı ya da yaralanan olmadı.

(AA)

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