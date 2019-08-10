Dilencinin yalanı hastanede ortaya çıktı!

İnegöl Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Zabıta ekipleri, Çarşı Camii'nin önünde elinde baston, gömleğinde de 'Sağır ve dilsiz' yazısı bulunan Cumali A.'yı yakaladı. Sağlık kontrolü için İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirilen Cumali A.'nın engeli bulunmadığı ortaya çıktı. Hakkında yasal işlem yapılan Cumali A.'nın üzerinden çıkan 360 liraya el konuldu.



DHA