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Dilenci çocuklara devlet koruması

Dilenci çocuklara devlet koruması

Devlet sokakta zorla dilendirilen çocukları koruma altına alıyor. Sokakta çocuğuyla birlikte dilenenler hakkında adli işlem yapılacak, çocuklar aileden alınacak.   

DEVRiM TOSUNOĞLU

Kimi açız pankartları açıyor, kimi de kundaktaki bebeğiyle duygu sömürüsü yapıp dilencilik yapıyor. İstanbul Başsavcılığı ve İstanbul polisi, yürekleri burkan bu manzaraların yaşanmaması için yeni bir projeyi hayata geçirdi. Çocuğunu kullanarak dilencilik yapan 33 aileye adli işlem yapılırken, 43 çocukta devlet korumasına alındı. Bundan sonra çocuğunu kullanan ailelere izin verilmeyecek. Görüldükleri yerde çocuk aileden alınacak. 

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Babayiğit koordinesinde İstanbul’un 8 ilçesinden yeni bir proje başlatıldı. İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, bu proje kapsamında çocuklarıyla birlikte dilencilik yapanlara adli işlem başlattı. Bazı ailelerin, kundaktaki çocukların dahi dilencilikte kullandığı tespit edildi. Çocuk Şubesi ekipleri, bu aileleri yakın takibe aldı. Çocuklarıyla birlikte dilencilik yapan 33 aileye adli işlem yapılırken 43 çocuk bu ailelerden alınarak devlet korumasına alındı. AKŞAM polisin bu çalışmasını yakından takip etti.  

3 YILA KADAR HAPİS 

Çocuklarını kullanarak dilencilik yapan ailelere, ‘Çocuğun korunmasına yönelik’ kanun kapsamında 1 ila 3 yıl hapis cezası istemiyle davalar açılacak. O ailelerin çocukları da devlet koruması altına alınacak. 

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