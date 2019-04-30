Dilber Ay kimdir? Dilber Ay kaç yaşındaydı, ölüm sebebi nedir?

Dilber Ay kimdir kaç yaşındadır? Ünlü sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti. Dilber Ay kimdir, ölüm sebebi nedir sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Yıllardır yaptığı şarkılarla kendine has bir dinleyici kitlesi edinen Dilber Ay geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Peki, Dilber Ay kimdir?

DİLBER AY ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Sanatçı Dilber Ay, kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

DİLBER AY KİMDİR?

Türk halk müziği sanatçısı, söz yazarı ve sunucu Dilber Ay, 1 Ocak 1956'da Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ilçesinde dünyaya geldi.

Kureyşan aşiretine bağlı olan bir aileden gelen Dilber Ay, ilkokul 3. sınıfa kadar okudu. Ailesi ile birlikte Kahramanmaraş'tan önce Ankara'ya, oradan da Bolu-Düzce taraflarına göç ederek yerleşti. Düzce'de okula devam edemeyip 13 yaşında iken yaşlı bir adamla evlendirildi.

Evlenmeden önce Düzce'ye güzel ses aramak için radyocular gelmişti. 1969’da TRT Radyosu’nun düzenlediği yarışmada Gönül Gel Seninle Muhabbet Edelim türküsünü söyledi ve düzenlenen güzel ses yarışmasında birinci oldu.

İki çocuk annesi olduktan bir müddet sonra evlendiği kişiden ayrıldı. Radyoda tanındıktan sonra 24 albümü oldu. Almanya'da iki kere hapis yattı. 1998 yılında Almanya'da iken İbrahim Karakaş ile evlendi.