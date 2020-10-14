Dikey bahçelere bilimsel yanıt: Havayı temizliyor, gürültüyü önlüyor

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, sosyal medya hesabından “Dikey bahçe çevreye yararlı mı, zararlı mı?” sorusuna bilimsel yanıt verdi. Birpınar 22 paylaşımda giderek artan araç yoğunluğunun hem çevreye hem de insanlara zarar verdiğini belirterek dikey bahçelerin yararını şöyle sıraladı:

SESİ EMİP DAĞITIYOR

“Dikey bahçelerdeki bitki örtüsü, araçlardan kaynaklanan gürültüyü doğrudan tek yöne yansıtmaktan ziyade çok yöne saçarak dağılmasını sağlar. Bir kısmını da kendi içerisinde sönümleyerek bir nevi gürültü bariyeri işlevi görür. Araştırmalara göre %40 azaltım (8dB) sağlanabiliyor.”

AĞIR METALİ SÜZÜYOR

“Bahçeler, egzozlardan salınan hava kirleticileri için bir nevi filtre görevi görüyor. 60 m2’lik bir bahçe duvarı 4 bin kilo zararlı gaz ile 15 kilo ağır metali süzebilir. Seragazları için yutak alanı olurlar. Sadece 1 m2’lik yaşayan duvar; havadan 2.3 kilo karbondioksiti uzaklaştırır.”

BÜTÇENİN BİNDE 7’Sİ



“Tüm duvar bahçelerin aylık bakım masrafı 720 bin, yıllık ise 8.6 milyon lira. İBB’nin park ve bahçeler için tahsis edilen yıllık bütçenin sadece binde 7’si.”

DUVAR BOYALARI SAĞLIKSIZ



“55 bin m2’lik bahçe duvarlarını boyamak için ortalama 10-15 bin litre boya gerekiyor. Boya içeriğine (solvent bazlı/su bazlı olmasına) bağlı olarak uçucu organik bileşik değişebiliyor. Ancak dış mekanlarda kalıcı boya tercihi yapılır. Bu durumda en az 5-10 ton uçucu organik bileşik havaya salınacak. Bu kimyasallar diğer gazlarla etkileşime girerek daha zararlı kimyasalların oluşmasına yol açabiliyor.”