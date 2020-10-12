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12 Ekim 2020 Pazartesi 23:34 | Son Güncelleme:

Dikey bahçe kirli havayı filtreler, boya bütünü bozar

Dikey bahçe kirli havayı filtreler, boya bütünü bozar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yol kenarlarında bulunan ve ‘dikey bahçe' olarak adlandırılan yeşilliklerin yerine grafiti çalışmaları yapılıyor.

E-5 üzerinde bulunan dikey bahçeler söküldükten sonra ise geriye sulama için kullanılan borular ve saksıların asıldığı demir profiller kaldı. 

Çevre Mühendisi Prof. Dr. Mustafa Öztürk yapılan çalışmayı doğru bulmadığını belirterek, şunları söyledi: “Dikey bahçelerin amacı özellikle yol koridorlarında egzozdan çıkan kirleticileri en az yüzde 30 oranında filtre etmek. Sürücü ve yolcular için daha pozitif ortamda hareket etmelerini sağlamak gibi etkisi var. PM 2,5 dediğimiz insan sağlığı için çok zararlı kirleticiler filtre edilebiliyor. Şehrin bütünü bozacak şekilde boyama yapılmaz. Bu şekilde şehri beton yığınından kurtarmış olmuyor, sadece şekilsel değişikliğe neden oluyorsunuz.”

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık / <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr<

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