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Dijital bağımlılık artık bebeklere kadar ulaştı

Dijital bağımlılık artık bebeklere kadar ulaştı

Meclis’e internet bağımlılığı hakkında rapor sunan Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Kerim Altıay: 2010 sonrası doğumlu çocuklar tehdit altında. Bebekler bile internette geziniyor.

Yelda GÖKDAĞ

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Kerim Altıay, TBMM’ye yaptığı sunumda, dijital bağımlık ve tehditlerin bebeklere kadar ulaştığına çarpıcı bir örnekle ortaya koydu. Kerim Altıay, internet bağımlılığı riskinin ‘Z Kuşağı’ olarak adlandırılan gençler ve ‘Alfa Kuşağı’ olarak adlandırılan 2010 yılı sonra doğan çocuklardan daha küçükleri bile tehdit ettiğini vurguladı. Altıay, “Artık bebeklerin internette gezindiği bir dünyada yaşıyoruz. Bazı AVM’lerde bebek masalarının önünde selfie çubukları var. Anneler cep telefonlarını veya IPad’lerini selfie çubuklarına koyup, bebeklerine öyle yemek yediriyorlar” dedi. 

Protokol olacak 

Altıay, şunları söyledi: İçişleri, Milli Eğitim, Ulaştırma, Aile ve Gençlik Bakanlıklarının başlattığı ortak bir çalışma var. Çalışma, yeni eğitim yılı öncesi Güvenli İnternet Protokolü’ne dünüştürülecek. Öncelikle öğretmenlerimizi ve yurt müdürlerini eğiteceğiz. Her bakanlık kendi sorumluluk alanında görev üstlenecek. Protokolün sözcülük görevini ise BTK üstlenecek. “Mavi Balina” “Momo” gibi oyunlar domino etkisiyle tehdit oluşturuyor. Bu tür tehditlere karşı BTK başrol üstlenecek.

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