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  3. DİB açıkladı! Cuma hutbesi şehitlerimize ayrıldı

DİB açıkladı! Cuma hutbesi şehitlerimize ayrıldı

DİB açıkladı! Cuma hutbesi şehitlerimize ayrıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), İdlib'de düzenlenen hain saldırıda 33 askerin şehit olmasının ardından camilerde verilecek cuma hutbesinin konusunu "Hak uğrunda mücadelemiz, birlik ve beraberlik ruhumuz" olarak belirleyerek şehitlere ayırdı.

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), İdlib'de düzenlenen saldırıda 33 askerin şehit olmasının ardından cuma hutbesini şehitlere ayırdı.

Paylaşılan hutbede, milletin dün olduğu gibi bugün de büyük badirelerden geçtiği, ağır imtihanlar verdiği belirtilerek, "Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bugün de vicdanı körelmiş, insafını ve insanlığını kaybetmiş güçlere, bizi tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı amansız bir mücadele veriyoruz.

Yine dün olduğu gibi bugün de kadını erkeği, genci yaşlısı, hâsılı milletimizin her bir ferdiyle bayrağımızı indirtmeyecek, ezanlarımızı dindirtmeyecek, vatanımızı çiğnetmeyeceğiz. Bizleri başarılı kılacak olan, Allah'a karşı sarsılmaz imanımızdır. Vatana, ezana, bayrağa ve bağımsızlığa sevdamızdır. Yüreğimizdeki şehitlik ve gazilik arzusudur.” denildi.

 


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