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20 Ağustos 2020 Perşembe 08:01 | Son Güncelleme:

DHKP-C'nin mühimmat deposu ele geçirildi

DHKP-C'nin mühimmat deposu ele geçirildi
- DEVRİM TOSUNOĞLU

İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, terör örgütü DHKP-C'nin eylem hazırlığı yaptığını belirledi.

Şüpheli adreslere düzenlenen operasyonlarda L.Y. ve M.Ö. adlı teröristler yakalandı. Beylikdüzü’ndeki bir depoda da 16 el bombası, 2 kalaşnikof şajorü, 1 pompalı tüfek, 29 mermi, bomba yapımında kullanılan 147 torpil, 11 maytap fitili ve ateşleme düzenekleri ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen iki zanlı, mahkemece tutuklandı. 

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