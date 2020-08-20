DHKP-C'nin mühimmat deposu ele geçirildi

Şüpheli adreslere düzenlenen operasyonlarda L.Y. ve M.Ö. adlı teröristler yakalandı. Beylikdüzü’ndeki bir depoda da 16 el bombası, 2 kalaşnikof şajorü, 1 pompalı tüfek, 29 mermi, bomba yapımında kullanılan 147 torpil, 11 maytap fitili ve ateşleme düzenekleri ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen iki zanlı, mahkemece tutuklandı.

