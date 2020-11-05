DHKP-C'nin dijital arşivi deşifre edildi: "Gizli gruplar" ortaya çıktı

Terör örgütü DHKP-C'ye yönelik geçtiğimiz ay İdil Kültür Merkezi'ne düzenlenen operasyonda ele geçirilen dijital arşivler deşifre edildi. Kod isimlerle faaliyet yürüten terör örgütü mensupları ve gizli yöneticileri tek tek ortaya çıkarıldı.

TRT Haber'de yer alan habere göre, terör örgütü DHKP-C'nin Türkiye’deki beyni olarak bilinen, zırhlı kapıları ve çelik plakalarla güçlendirilmiş duvarları olan İdil Kültür Merkezine düzenlenen operasyonda örgütün dijital arşivinin tamamı, imha edilemeden ele geçirildi.

Örgütün ana yapısı bu operasyonla birlikte çökertilmiş oldu.

DETAYLI RAPORLAMALAR ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, dijital arşivin içeriğinde terör örgütü DHKP-C'nin tüm Türkiye’deki eylem ve faaliyetleri, örgüt yönetiminin alt kadrolara verdiği talimatlar, alt kadroların yapmış olduğu örgütsel faaliyetleri örgüt yönetimine raporlamaları, örgütün sadece illegal ilişki olarak kullandığı ve ismi bugüne kadar deşifre edilememiş “gizli gruplar” adını verdiği gizli ilişkileri deşifre edildi. Örgütün aktif olduğu mahallelerde yapmış olduğu yazılamalardan topladıkları aidatlara, yaptıkları ölüm oruçlarından mahallede sattıkları dergilere kadar örgüt yönetimine detaylı raporlamalar gönderdikleri belirlendi.

KOD İSİMLER DEŞİFRE EDİLDİ

Örgüt mensuplarının örgüt yönetimi tarafından belirlenmiş bir kod ada sahip olduğu, aynı şekilde örgütün faaliyet yürüttüğü alanlardan, illere hatta mahallelere kadar kod isim belirledikleri tespit edildi.

ÖRGÜT TALİMATIYLA "ÖLÜM ORUCU"

Geçtiğimiz günlerde sözde ölüm orucunda hayatını kaybeden avukat E.T’nin ölüm orucunu örgütün talimatıyla yaptığı, örgütün bu ölümle avukatları ayaklandırmayı planladığı, bir sonraki aşamada da bu ayaklanmayı halkın tamamına yayma planlarının ve talimatının olduğu belirlendi.

YÜKSEL CADDESİ'NDEKİ EYLEMLERİN ARKASINDAN ÖRGÜT ÇIKTI

Ankara’da Yüksel Caddesi'nde İnsan Hakları anıtı önünde 2016 yılında 679 nolu KHK öğretim üyeliği görevinden ihraç edilen ve başlattığı açlık grevi eylemi ile uzun bir süre gündeme oturan N.G.'nin DHKP-C'nin yapılanmalarından olan ve diğer Terör örgütleri (PKK/KCK, FETÖ/PDY ve MLKP) ile birlikte hareket etme amacı güden Direnişler Meclisi isimli yapının sorumlusu olduğu, birçok örgüt mensubuna çeşitli talimatlar verdiği belgelendi.

Ayrıca Ankara Yüksel Caddesinde bazı kişiler tarafından gerçekleştirilen eylem ve etkinliklerin talimatının örgütün Avrupa’daki yöneticileri tarafından gönderildiği tespit edildi.

Örgütün 'Halkın Mühendis Mimarları' ismini verdiği sözde mühendis ve mimar olan kişileri kullanarak örgütün ülkedeki kurumlarına sığınaklar ve tüneller açtığı, kır gerillalarının ihtiyaçları için su tribünü, gece görüş kaskı gibi ekipmanlar hazırladıkları belirlendi. Örgütün çeşitli sanatçı, aydın, dernek, meslek odası gibi kurumlarla olan ilişkilerini kanıtlayacak belgeler elde edildi.

49 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZA EVİNE GÖNDERİLDİ

Ele geçirilen dijitallerin incelenmesi sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri koordinesinde İstanbul merkezli 12 ilde toplam 120 kişiye yönelik 87 adreste yapılan operasyonda aralarında örgütün sözde Akdeniz bölge sorumlusu, Anadolu illeri sorumlusu, çeşitli il ve alan sorumlularının da bulunduğu, 97 kişi gözaltına alındı, 49 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi, 48 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.