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  3. DHKP-C'li avukat Ebru Timtik açlık grevinden öldü
28 Ağustos 2020 Cuma 15:25 | Son Güncelleme:

DHKP-C'li avukat Ebru Timtik açlık grevinden öldü

DHKP-C'li avukat Ebru Timtik açlık grevinden öldü

Adil yargılama talebiyle 5 Nisan'dan bu yana açlık grevinde olan Ebru Timtik dün Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Cezaevinde başlattığı eylem sonucu ölen terör örgütü DHKP-C üyesi Ebru Timtik'le ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Örgüt üyeliği suçundan 13 yıl 6 ay ceza alan Timtik geçtiğimiz Nisan ayında adil yargılanma talebiyle açlık grevine başlamıştı.

Timtik'in durumunun kötüleşmesi sonrası yapılan itiraz neticesinde, Timtik 30 Temmuz'da Hastaneye kaldırılmıştı. 1 Haziran günü ise Yargıtay 16. Ceza Dairesi davanın dosyasını incelemeye aldığını duyurmuştu. Ebru Timtik dün Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalbinin durması sonucu hayatını kaybetti.

CENAZEYİ ADLİ TIP KURUMU ALDI

Timtik'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Timtik'in cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Cenaze aracının çıkışında bir grup aracın önünü kesmek isterken, polis grubu aracın çevresinden uzaklaştırdı. Cenaze Gazi Cem Evi'ne götürüldü.

ÖNCESİNDE NELER OLMUŞTU?

Timtik'in, 11 Mart 2015 tarihinde katıldığı TV yayınında 'Berkin Elvan'ın hesabı sorulacak. Devlet kimseyi sonsuza kadar koruyamaz' ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Bu sözlerden 20 gün sonra, 31 Mart 2015 tarihinde DHKP-C'li Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol, Berkin Elvan dosyasına bakan Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı makamında şehit etti.

Terörist Timtik'in ölümüyle ilgili CHP'li ve HDP'li çok sayıda isim taziye mesajı yayımladı.

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