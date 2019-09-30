DGS ek tercih kılavuzu ve dgs ek tercih kontenjanları: DGS ek tercih kılavuzu 2019 yayında!
DGS ek tercih kontenjanları arama motorunda yoğun olarak aranıyordu. ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi. 2019-DGS Ek Yerleştirme tercihleri, 1-7 Ekim 2019 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak TC kimlik numaraları ve şifreleri ile elektronik ortamda yapacak.DGS ek tercih kılavuzu ve kontenjanları haberimizde sizlerle..
DGS ek tercih kontenjanları belli oldu. DGS tercihleri için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nden son dakika açıklama geldi. 30 Eylül 2019 tarihinde yapılan açıklamada tercih işlemlerinin 1-7 Ekim tarihleri arasında yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapabilecek. DGS ek tercih kılavuzu ve kontenjanları haberimizde..
DGS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
LİSANS PROGRAMI KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
ÖN LİSANS PROGRAMI KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?
ÖSYM’nin DGS ek yerleştirme tercihleri ile ilgili yaptığı açıklama şöyle; 2019-DGS Ek Yerleştirme tercihleri, 1-7 Ekim 2019 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak TC kimlik numaraları ve şifreleri ile elektronik ortamda yapacaklardır.
DGS EK TERCİHLERE KİMELR BAŞVURABİLİR?
2019-DGS merkezì yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2019- DGS’ye girmiş ve 2019-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Bunun dışında aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır:
a) Tablo-1’de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış, ön lisans mezuniyet alanı Tablo-2’ye uygun tüm adaylar tercih edebilecektir.
b) Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacaktır.
c) Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.