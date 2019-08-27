Devr-i rezillik!

İstanbul’da Kağıthane, Kurtköy ve Halkalı’da kampüsleri bulunan Devr-i Alem Eğitim Kolejleri’nin Halkalı ve Kurtköy şubeleri kapandı, yüzlerce öğrenci ve veli mağdur oldu. Velilerden Ercan Kurtuluş, “1. sınıf için 16 bin lira vererek kaydını yaptırdık. Kurban Bayramı’ndan önce bize MEB’in ruhsat iptal yazısı ulaştı. Okulda kasada para yok, bize ödeme yapamayacaklarını söylüyorlar” dedi. “Şubat ayında erken ödeme vaadiyle 35 bin lira para ödeyerek 2 çocuğumu da kaydettirdim” diyen Emrah Güngör ise Bakanlıktan destek beklediklerini söyledi.

‘KAYIT ÜCRETİ’NE SORUŞTURMA

Öte yandan İstanbul Valiliği, velilerden rızası dışında kayıt ücreti veya bağış alınamayacağını, alanlarla ilgili soruşturma başlatılacağını açıkladı.

ÖZEL OKULLARA ‘TEMİNAT’ ÖNLEMİ

Milli Eğitim Bakanlığınca, özel okulların açılmasında fiziki ve çevre koşullarını yeniden düzenleyen ve kapanma riski bulunan özel okullara ilişkin mali önlemler içeren yeni bir yönetmelik hazırlanıyor. Buna göre, okulların kapanma riskine karşı da ‘teminat’ önlemi alınacak. Kapanma durumundaki kurumlarda öğrencilerin mağdur olmaması ve eğitimin kesintiye uğramadan devam etmesi için Milli Eğitim Bakanlığı’nın okulun yönetimini devralması amaçlanıyor. Açılışta istenen teminatın ise okulun yönetimi sırasında mali kaynak olarak kullanılması için planlama yapılıyor.