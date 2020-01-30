Devlet-millet ele ele yaraları sarıyor! 81 ilden yardım yağıyor

Elazığ depremin ardından devlet ve milletin desteğiyle yaralarını sarmaya çalışıyor. Bir yandan hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken bir yandan da çadırkentler kuruluyor. Vatandaşların bir kısmı Kızılay ve AFAD tarafından kurulan çadırlarda çetin kış şartlarında zorluklara karşı göğüs geriyor. 3 çocuğu ve eşiyle Elazığ Belediyesi otopark alanında kurulan çadırda kalan Fethiye Yıldırım “İdare ediyoruz. Depremde yıkılan evlerde biz de olabilirdik. Ondan dolayı halimize bin şükür diyoruz. Devletimiz hep yanımızda” dedi.

MALATYA’DA TATİL UZADI

Elazığ’ın ardından Malatya’da da deprem nedeniyle Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinin yanı sıra Yeşilyurt, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Hekimhan, Kuluncak ve Yazıhan’da okulların 10 Şubat’ta açılacağı bildirildi.

10 OKUL YIKILIYOR

Depremde kentteki 200 okuldan 10’u ağır hasar gördü. Yapılan incelemenin ardından bu okulların yıkımına karar verildi. Karar sonrası dün okullarda iş makineleriyle yıkım başladı. Kentte ağır hasar gören 10 okuldan Üniversite Mahallesi’ndeki 24 derslikli ve üç katlı Elazığ Ortaokulu’nda yıkım esnasında Atatürk portresinin olduğu yerde kaldığı görüldü.

67 KİŞİYE SORUŞTURMA

Elazığ’daki depremle ilgili sosyal medyadan provokatif paylaşım yaptıkları iddia edilenlere yönelik soruşturma kapsamında şüpheli sayısı 67’ye yükseldi. Sosyal medya hesaplarının incelenmesine devam edildiği, konuyla ilgili henüz gözaltı kararı bulunmadığı bildirildi.

180 JÖH DEPREM BÖLGESİNE GİTTİ

Muş Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı’nda (JÖH) görevli 180 rütbeli asker, Elazığ ve Malatya’daki depremzedelerin güvenliğinin sağlaması, yardımların insanlara sağlıklı ulaştırılması ve yaraların kısa sürede sarılmasını sağlamak amacıyla bölgeye uğurlandı.

AFAD: DEPOLARIMIZ DOLDU

AFAD, düzenlenen kampanya sonucunda toplam 81 milyon 670 bin 79 lira yardım toplandığını açıkladı. Ayrıca Elazığ ve Malatya Valiliği emrine, 14 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi. Bölge halkına psikolojik ve sosyal desteğin artırılması için personel sayısı 286’ya çıkarıldı. Öte yandan hastanelere başvuran 1607 kişiden 1553’ünün taburcu edildiği, 7’si yoğun bakım altında 54 kişinin tedavisinin devam ettiği bildirildi. Kentin farklı bölgelerinde kurulan yardım depoları da dolup taştı. Elazığ OSB’de kurulan depoya gelen tüm yardımlar, AFAD gönüllüleri tarafından incelendikten sonra depremzedelere dağıtılıyor.

ASTSUBAYLAR MORAL DAĞITIYOR

Muş İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli kadın astsubaylar Elazığ ve Malatya’da çocuklara ve vatandaşlara hem yardım ediyor hem de moral dağıtıyor.

HASAR TESPİTİNİN %40’I TAMAMLANDI

Elazığ’da hasar tespitinin yüzde 40 oranında tamamlandığını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum şunları kaydetti: “3-4 gün içinde tamamını halledecek şekilde çalışıyoruz. Hızlıca kentsel dönüşüm başlatacağız. Zemin +4’ü geçmeyecek. 3+1’ler brüt 120, 2+1’ler brüt 90 metrekare olacak.”